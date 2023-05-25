США не планируют менять готовность стратегических сил из-за перемещения российского ТЯО в Белоруссию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Соединенных Штатов не видят оснований менять готовность стратегических сил в связи с началом перемещения тактического ядерного оружия (ТЯО) из России в Белоруссию, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы видели сообщения о договоренностях России и Белоруссии и будем продолжать следить. Мы не видим никаких оснований корректировать размещение своих собственных ядерных сил, как и не видим никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие», – сказала она в ходе брифинга.

Напомним, в четверг, 25 мая, президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о начале перемещения тактических ядерных боеприпасов России в республику.

Как писал сайт KP.RU, 26 марта этого года президент России Владимир Путин заявил о договоренности между РФ и Белоруссией о размещении ТЯО на территории республики. По его словам, строительство специального хранилища для него завершится 1 июля 2023. Глава государства отметил, что США размещают на территории стран НАТО в Европе свое тактическое ядерное оружие на протяжении десятилетий, поэтому здесь ничего необычного.