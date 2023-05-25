Финансист Разуваев заявил, что в 2023 году из еврозоны могут выйти Италия и Испания Фото: REUTERS

Италия и Испания могут выйти из еврозоны уже в 2023 году. Такие выводы можно сделать из-за того, что в Риме уже начали возвращаться к национальной валюте и переводить суверенный долг в нее. Об этом рассказал в разговоре с NEWS.ru финансовый аналитик Александр Разуваев.

При этом по его словам, если одна из крупных европейских экономик решит выйти из еврозоны, то ей настанет конец. В случае этого непонятно, что будет с Европой и, например, с Германией.

Он отметил, что переход к национальной валюте в Италии может пройти крайне болезненно, поскольку лира на данный момент — слабая валюта и в стране может наступить дефолт, который навредит банковскому сектору и кредиторам Рима.

По словам специалиста, дефолт Италии может навредить не только самой стране, но и немецким банкам, и в целом всей экономике Европы.

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