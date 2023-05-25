Минобороны Украины опубликовало видео с главкомом ВСУ Залужным после сообщений о его ранении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель Министерства обороны Украины Анатолий Штефан опубликовал видео с главнокомандующим Вооруженных сил страны Валерием Залужным после появления сообщений о его ранении.

Как передает газета «Страна.ua», появившийся на кадрах генерал поприветствовал и поблагодарил жителей Украины. Неясно, когда и где было записан этот видеоролик.

Ранее совместную фотографию с главкомом ВСУ опубликовала в соцсетях депутат Верховной рады Украины Анна Пуртова, при этом она не уточнила, когда именно был сделан снимок.

Напомним, ранее источник в силовых структурах России сообщил о ранении Залужного при ракетном ударе российских войск по командному пункту ВСУ в Херсонской области. По его словам, генерал получил травму головы и осколочные ранения, ему провели трепанацию черепа. Исполнять свои обязанности Залужный не сможет, а состояние главкома ВСУ осложнено сахарным диабетом.

Генерал не появлялся в СМИ уже больше месяца. Особенно стало заметно его исчезновение, когда он должен был 9 мая выступить по видеосвязи на конференции НАТО с докладом. Но выступление было отменено по просьбе украинской стороны. Сайт KP.RU разбирался, куда пропал главком ВСУ.