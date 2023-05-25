Виктор Дробыш рассказал, как идет восстановление Николая Носкова Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Продюсер Виктор Дробыш рассказал, как восстанавливает здоровье Николай носков. Зимой у артиста сорвался концерт в Перми.

Исполнитель хита "Это здорово" не смог спеть ни одной песни. Частично парализованный певец появился на сцене в инвалидной коляске с большим опозданием. Он словно не понимал, что с ним происходит, все время повторял: "Где я". Версии были разные: зрители говорили про пьянство, а потом переключились на Виктора Дробыша. Продюсера обвинили в том, что эксплуатирует больного человека.

Продюсер рассказал, что несмотря на гастрольную деятельность, артист не забывает о здоровье. Он постепенно восстанавливается после инсульта.

- Восстановление идет хорошо. Есть специальные восстановительные программы, которые Николай Иванович проходит. Он не может без творчества, без концертов, - сказал Виктор Дробыш «Газете.Ru».

Российский продюсер Иосиф Пригожин сообщил, что не жаждет возмездия над тяжелобольным певцом Николаем Носковым. Звезда российского шоу-бизнеса с беседе с Пятым каналом признался, что не рассматривает возможность юридических разбирательств с бывшим клиентом. Муж Валерии отказался требовать с артиста миллионы.

Он вложил более трех миллионов долларов в карьеру певца Николая Носкова, но при этом не получил желаемой отдачи. По словам музыкального менеджера, артист остался ему должен, передает Life.

10 июня в Зеленом театре ВДНХ состоится концерт Николая Носкова. Специальными гостями станут IVAN и Виктор Дробыш, сообщает Москва 24.