Правозащитник из США Барака: Зеленский боится возвращаться в Киев после атаки дронов на Кремль Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский боится возвращаться из своего турне по западным странам, так как опасается ответного удара России после прилёта дронов в купол Сенатского дворца в Кремле. Об этом рассказал американский правозащитник Аджаму Барака.

Поводом для комментария Барака стал пост обозревателя GrayZone Макса Блюменталя, который написал о том, что удар беспилотниками по Кремлю стал одной из самых критичных ошибок киевского режима за всё время проведения спецоперации.

«Это помогает объяснить, почему Зеленский, кажется, не хочет появляться на Украине в последнее время», - прокомментировал Барака публикацию Блюменталя.

Ранее KP.RU сообщил о том, что купол Сенатского дворца в Кремле восстановили после взрыва украинских беспилотников, из-за которого были повреждены два медных листа на крыше.