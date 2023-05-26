Кадыров заявил о 26 тысячах чеченцев, участвующих в спецоперации на Украине, фото: vkcom ramzan

С начала 2022 года из Чечни в зоне проведения специальной военной операции отправились более 26 тыс. солдат, из которых почти половина вызвались добровольцами. Об этом рассказал глава региона Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.

«С самого начала СВО более 26 тыс. человек направлено из Чеченской Республики в зону проведения спецоперации, в том числе 12 тыс. добровольцев, прошедших курс ускоренной подготовки на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. В настоящее время более 7 тыс. бойцов из Чеченской Республики успешно защищают интересы России в зоне СВО», - написал Кадыров.

Глава Чечни также рассказал о том, что республика помогает проведению спецоперации, а также в укомплектовании с технической и материальной стороны. Фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова передал на нужды СВО 145 бронированных машин, 931 квадрокоптер, 344 единицы приборов ночного видения, 138 устройств противодействия беспилотникам, более 50 тыс. комплектов боевой экипировки, 28 637 единиц средств связи и многое другое.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Кадыров прокомментировал атаку дронов на Кремль, заявив что это никак не повлияет на ход спецоперации.