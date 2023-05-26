Замглавы МИД РФ: Запад скрывает заинтересованность своих агрокорпораций в росте цен на продовольствие

МИД РФ: Запад скрывает заинтересованность своих агрокорпораций в росте цен на продовольствие Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западные агропромышленные корпорации крайне заинтересованы в том, чтобы цены на продовольствие и удобрения росли как можно дольше и больше, фактически являясь бенефициарами этого процесса. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, его слова приводит пресс-служба ведомства.

«Американцы и европейцы <…> тщательно замалчивают тот факт, что главными бенефициарами роста цен на продовольствие и удобрения, дестабилизации их поставок на мировые рынки являются крупнейшие западные агрокорпорации», - говорит замминистра.

Вершинин перечислил четыре ведущие западные корпорации, ответственные за рост цен на продовольствие и удобрения, а также за помехи, создаваемые при отгрузке оных на мировые рынки. Это американские Archer Daniels Midland, Bunge и Cargill, а также нидерландская Louis Dreyfus.

На долю вышеперечисленных корпораций приходится от 75 до 90 % всего мирового товарооборота сельскохозяйственной продукции, и в 2022 году они получили огромную прибыль, занимаясь спекуляциями на возможном дефиците и инфляции.

Ранее KP.RU сообщил о том, что МИД России призвал искать альтернативы зерновой сделке в случае, если российский сельхоз-экспорт будет заблокирован Западом.