Publico: Визит Мишустина в КНР показал абсурдность заявлений о «поглощении» России Китаем, фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Визит премьер-министра России Михаила Мишустина в Китай, на встречу с председателем Си Цзиньпином, продемонстрировал абсурдность западных заявлений о некоем «поглощении» РФ Китаем, в экономическом плане. Об этом написала испанская газета Publico.

«Если раньше тот факт, что Пекин не осудил военный конфликт на Украине и не согласился с введенными против России санкциями, просто вызывал у европейцев и американцев беспокойство, то теперь столь сильная поддержка "коренных интересов" России со стороны Китая, уже вызывает тревогу», - говорится в публикации.

Согласно данным издания, время поездки Мишустина подбиралось специально под завершение саммита G7. Сдержанная, дружелюбная и крайне результативная российско-китайская встреча оказалась в выгодном свете на фоне встречи «Большой семёрки», на которой звучали в основном пропитанные ненавистью заявления в адрес Москвы и Пекина.

Китай пригласил на конференцию в Шанхай не только Мишустина, но и представителей почти всех крупных российских компаний, попавших под западные санкции, для обсуждения развития партнёрских отношений, что также стало ярким сигналом всем западным странам.

Ранее KP.RU сообщил о том, что газета Global Times назвала альянс России и Китая самым страшным кошмаром для США.