Американский генерал Милли заявил, что истребители F-16 не станут чудо-оружием для Украины Фото: REUTERS

Американские истребители F-16 не могут стать для Украины волшебным оружием, при этом будут обходиться значительно дороже наземного вооружения. Такое заявление сделал председатель Объединенного комитета начальников Соединенных Штатов, генерал Марк Милли изданию Politico.

Он подчеркнул, что у России есть достаточно большое количество истребителей четвертого поколения, поэтому поставка Киеву средств противовоздушной обороны может быть более разумной.

Помимо этого Милли добавил, что во время боевых действий не бывает «чудо-оружия» которое кардинально повлияет на результаты, поэтому трата денег на истребители не совсем целесообразна.

При этом в США считают, что все поставленные Киеву F-16 будут легко уничтожены российскими войсками, поскольку довольно заметны и уязвимы. Полковник Дэниел Дэвис заявил, что их ждет та же судьба, что и украинские МиГ-29.

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