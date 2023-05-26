Володин назвал госдолг США главной аферой века Фото: Юлия Зырянова/POOL/ТАСС

Соединенные Штаты находятся на пороге дефолта, а ситуация с их госдолгом — главная афера века. Со времен Второй мировой войны Америка принимала решение повышать потолок своего госдолга боле ста раз. Об этом заявил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

— Штаты живут за счёт других государств. Способность самостоятельно обслуживать долги уменьшается, — заявил Володин.

Он также подчеркнул, что в 2023 году сумма процентных платежей по госдолгу США может составить почти треть всех доходов американского бюджета и достичь суммы в 1,5 триллиона долларов.

По словам Володина, такая политика несет в себе большие риски и поэтому многие государства уже переходят на расчеты в национальных валютах, а доллар становится все более токсичным. Государствам уже сегодня стоит искать альтернативу доллару, чтобы защитить своих граждан.

Ранее стало известно, что госдолг США превысил российский более чем в сто раз. Сейчас он достигает отметки в 31,42 триллиона долларов. При этом глава американского Минфина заявила, что Вашингтон не дотянет до 15 июня и может перестать платить по счетам.