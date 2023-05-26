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НовостиПроисшествия26 мая 2023 6:41

Рогов сообщил о предотвращении теракта в Энергодаре

Его готовили украинские террористы
Роман ПОЛОСИКОВ
Рогов сообщил о предотвращении теракта в Энергодаре

Рогов сообщил о предотвращении теракта в Энергодаре

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Энергодаре удалось предотвратить теракт, который, по предварительным данным, готовили украинские террористы против одного из журналистов федерального СМИ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Сейчас проводятся следственные действия, которые помогут установить всех причастных к подготовке терактов. На данный момент нет более точной информации о произошедшем, но Владимир Рогов заявил, что позже предоставит подробности.

Напомним, что ранее сотрудникам ФСБ удалось предотвратить теракт украинских спецслужб против атомной энергетики Российской Федерации. Удалось задержать двух граждан Украины и еще один был объявлен в розыск.

Сайт KP.RU опубликовал видео задержания украинских террористов, которые успели заминировать более 30 опор высоковольтных линий электропередач. Благодаря работе сотрудников, удалось избежать серьезных последствий.

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