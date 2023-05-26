Шольц заявил, что намерен провести телефонный разговор с Путиным Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что намерен снова обсудить по телефону с Владимиром Путиным происходящее на Украине. Об этом стало известно из интервью газете Kolner Stadt-Anzeiger.

Он также напомнил, что с последнего разговора с президентом России, прошло уже достаточно много времени.

В ответ на вопрос о возможности смены власти в Москве, Шольц заявил, что «не ставит в грош» подобные вопросы и его интересует только мирное соглашение только Москвой и Киевом.

Ранее Олаф Шольц рассказывал, что во время телефонных разговоров, Владимир Путин всегда очень вежлив, а сам разговор длится до полутора часов. Иногда они общались на немецком языке, привлекая переводчика.

Помимо этого, комментируя содержание разговоров с президентом России, Шольц заявил, что Путин никогда не угрожал ему или Германии.