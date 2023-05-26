Трое военнослужащих Росгвардии освобождены из украинского плена Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Трое военнослужащих Росгвардии были освобождены из украинского плена. В пятницу самолет с военными прибыл в Москву, сообщили в пресс-службе ведомства.

"По итогам специальных мероприятий из украинского плена освободились трое военнослужащих войск нацгвардии РФ. Ночью в пятницу, 26 мая, борт с освобожденными военнослужащими прибыл в Москву. Сейчас с ними будут работать специалисты Главного военного клинического госпиталя Росгвардии, им окажут необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что все трое военных желают продолжить службу в рядах войск нацгвардии РФ. Более восьми месяцев назад у бойцов из подразделения разведки закончились боеприпасы, они пытались выйти к российской армии, но попали в засаду. Так двух уроженцев Северной Осетии и одного уроженца Ставропольского края взяли в плен.

Напомним, 25 мая 2023 года уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. сообщила об очередном обмене военнопленными российской стороны с Украиной.

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