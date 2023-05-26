В Благовещенске открылся российско-китайский форум «АмурЭкспо-2023»

Губернатор Василий Орлов и заместитель председателя Народного Правительства провинции Хэйлунцзян Ван Исинь открыли форум «АмурЭкспо-2023». Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В Благовещенске 26 мая открылся российско-китайский форум «АмурЭкспо-2023». Главное событие деловой жизни Приамурья собрало на своей площадке более 1500 участников из России и Китая. Представители бизнеса и органов власти обмениваются опытом и намечают планы для дальнейшего сотрудничества. В торжественной церемонии открытия форума «АмурЭкспо-2023» приняли участие губернатор Амурской области Василий Орлов, заместитель председателя Народного Правительства провинции Хэйлунцзян Ван Исинь, мэр Благовещенска Олег Имамеев и мэр Хэйхэ Чжао Жунго.

Открывая форум, Василий Орлов напомнил, что в этом году «АмурЭкспоФоруму» присвоен федеральный статус - он является выездной площадкой Восточного экономического форума.

«В этом году АЭФ посвящен развитию российско-китайских торгово-экономических отношений. Китай наш близкий друг, хороший и надежный партнер. Близкое расположение Благовещенска и Хэйхэ - это серьезное конкурентное преимущество. Мы видим большой интерес со стороны федеральных министерств, других регионов, партнеров из КНР не только из провинции Хэйлунцзян, но и из других провинций. Рассчитываем, что в таком формате будем проводить форум ежегодно», - подчеркнул Василий Орлов.

Заместитель председателя Народного Правительства провинции Хэйлунцзян Ван Исинь отметил, что амурский форум является эффективной площадкой для укрепления партнерских отношений между Россией и Китаем. Китайская делегация осмотрела экспозиции, представленные на площадках форума. Гостей из Поднебесной особенно заинтересовало космическое питание, а также стенды с продукцией местных аграриев - амурским соевым маслом, медом и сырами. Делегация также изучила выставку современной техники, в том числе сельскохозяйственной. Одну из самых интересных экспозиций представил «Газпром гелий сервис»: компания показала российскую магистральную технику, работающую на сжиженном природном газе.

Российско-китайский форум «АмурЭкспо-2023» продлится до 28 мая. Его деловая программа включает более 20 мероприятий, в том числе сессии, круглые столы, дискуссионные площадки.