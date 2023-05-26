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НовостиОбщество26 мая 2023 8:56

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Геленджике

Сторонник киевского режима планировал взрыв на объекте правоохранительных структур
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Геленджике

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Геленджике

Фото: REUTERS

В Геленджике сотрудники ФСБ предотвратили теракт. Гражданин России, являющийся сторонником украинского режима, планировал устроить взрыв на объекте правоохранительных структур.

У мужчины обнаружили готовое самодельное взрывное устройство. На данный момент заведено уголовное дело о приготовлении к теракту, сообщают РИА Новости.

Как стало известно, мужчину арестовали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье приготовление к теракту. В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый оборудовал в лесу тайник, из него сотрудники ФСБ смогли изъять взрывчатку. По адресу проживания у мужчины нашли компоненты для ее изготовления, инструкции по сборке из интернет-сообществ, администрируемых боевиками украинских националистических формирований.

Ранее сотрудники ФСБ РФ предотвратили попытки диверсий на объектах ядерной энергетики в России. Их также готовили украинские спецслужбы. Были задержаны двое граждан Украины, еще один человек объявлен в розыск.