FT: ВСУ столкнутся с интенсивными обстрелами российской артиллерии в случае контрнаступления Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнутся с интенсивным обстрелом со стороны российских войска в случае контрнаступления. Об этом пишет Financial Times.

«Прорвать множество российских оборонительных линий без тяжелых потерь будет крайне сложно», - сказано в публикации издания.

Как заявляет старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли, при попытке контрнаступления украинская армия столкнется с мощными укреплениями, которые были специально разработаны для того, чтобы направить ВСУ в районы, где те попадут под интенсивный обстрел.

По его словам, даже если украинские войска смогут пробить первую линию обороны, у российской армии будет достаточно времени для того, чтобы укрепить следующие.

Напомним, ранее бывший офицер ядерной артиллерии НАТО Пьер Анро заявил, что западным союзникам Украины сложно принять провал ВСУ в Артемовске, поэтому они сконцентрируются на военной поддержке контрнаступления Киева.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Пучков: Укронацисты считают, что России должна остаться выжженная территория (подробнее)