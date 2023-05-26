Гладков заявил, что житель Белгородской области убит выстрелом в голову при заходе ДРГ

Гладков заявил, что житель Белгородской области был убит выстрелом в голову при заходе ДРГ Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Житель Белгородской области погиб от выстрела в голову при заходе украинских диверсантов. Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

— Только что получил информацию, что причиной смерти мирного жителя во время захода ДРГ на территорию Грайворонского округа явился выстрел в голову, а не осколочное ранение, — говорится в обращении губернатора.

Гладков добавил, что этим жителем был командир отделения Преображенского батальона Юрий Владимирович Гаевой.

Напомним, что вторжение украинской ДРГ на территорию Белгородской области случилось 22 мая 2023 года. Вячеслав Гладков заявил, что при атаке украинских диверсантов 12 местных жителей получили ранения.

Позже российские войска смогли ликвидировать более 70 боевиков, которые участвовали в атаках, а также несколько единиц бронетехники. Их личности теперь будут опознавать при помощи ДНК-экспертиз.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Пучков: Укронацисты считают, что России должна остаться выжженная территория (подробнее)