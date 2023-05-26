Рябков отреагировал на заявления США об ударах по территории России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Вашингтон заявлениями об ударах Украины по российской территории выдает карт-бланш Киеву, отметив, что Москва делает из подобных заявлений политические и практические выводы, в том числе в военной сфере.

«В последние дни звучит из Вашингтона, это проявление наглого и самоуверенного менторства по отношению к нам и подтверждение абсолютной вседозволенности для Киева … Это карт-бланш и абсолютная индульгенция, которая выдается американцами киевскому режиму», - заявил замглавы военного ведомства в интервью журналу «Международная жизнь».

Как отметил Рябков, изначально Вашингтон заявляет, что, поскольку Крым не признан суверенной российской территорией, то в отношении полуострова могут применять американские вооружения, однако теперь в США говорят о том, что «не поощряют» удары по собственно территории России.

Напомним, ранее советник президента США Джейк Салливан заявил о том, что Вашингтон не возражает, если украинские войска начнут наносить удары американским оружием по Крыму, заявив, что это, якобы, «территория Украины».