Песков ответил на вопрос о перемещении ядерного оружия в Белоруссию

Песков заявил, что Россия и Белоруссия будут развивать военное сотрудничество Фото: REUTERS

Россия и Белоруссия находятся во враждебном окружении, поэтому военное сотрудничество двух стран будет постоянно развиваться. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос о начале перемещения ядерного оружия в Белоруссию.

— Мы знаем, что Белоруссия сталкивается с весьма недружественными, если не сказать больше - враждебными, проявлениями со стороны соседних для нее государств, — заявил Песков.

Именно поэтому, по словам Пескова, отношения между Россией и Белоруссией необходимо развивать и укреплять во всех областях, в том числе и военной.

Помимо этого Дмитрий Песков заявил, что главной целю Владимира Путина всегда остается защита граждан Российской Федерации. Глава государства при этом остается открытым для международных контактов.

Ранее стало известно, что Владимир Путин договорился с Александром Лукашенко о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия. Он отметил, что американцы делают подобное на протяжении целых десятилетий