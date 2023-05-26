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НовостиПолитика26 мая 2023 10:22

В Кремле оценили вероятность подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном

Песков допустил подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном в обозримом будущем
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В Кремле оценили вероятность подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном

В Кремле оценили вероятность подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на данный момент сложно спрогнозировать подписание мирного договора между Баку и Ереваном, однако подписание такого соглашения возможно «в обозримой перспективе».

«Вряд ли кто-то сейчас может спрогнозировать дату выхода на подписание мирного договора. Сейчас во многом поменялись обстоятельства и концептуально они позволяют уже в обозримой перспективе выйти на подписание мирного договора», - заявил представитель Кремля.

При этом, по словам Пескова, уже не должно быть «каких-то искусственных препятствий» на рабочем уровне.

Напомним, днем ранее, 25 мая, Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о «серьезных» предпосылках к нормализации отношений между Баку и Еревана на основе признания территориальной целостности. Сайт KP.RU рассказал, как прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета.

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