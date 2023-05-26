Мужчина преодолел охрану Шольца и схватил канцлера в аэропорту Франкфурта

Мужчина преодолел охрану Шольца и обнял канцлера в аэропорту Франкфурта Фото: REUTERS

Мужчина преодолел все посты охраны в аэропорту Франкфурта-на-Майне, подошел к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и обхватил его рукой. Только после этого неизвестный был задержан и допрошен правоохранителями. Об этом сообщает газета Bild.

Как уточняется, все произошло ночью в среду, 24 мая, во Франкфурте-на-Майне, когда глава немецкого правительства с эскортом полиции возвращался с празднования 25-летия основания ЕЦБ.

«За несколько мгновений до того, как Шольц собирался сесть на правительственный борт, 48-летний мужчина с якобы греческой фамилией подбежал на летном поле к Шольцу, обхватил его рукой и притянул к себе», - приводит издание заявление своего источника, который уточнил, что ранее мужчина присоединился к кортежу на своем частном автомобиле.

Отмечается, что автомобиль мужчины был пропущен на территорию аэропорта по согласованию сотрудников Федерального ведомства уголовной полиции, которые посчитали его сопровождающим.

«Только когда мужчина снова отпустил Шольца, телохранители осознали опасность ситуации», - сообщает издание, где также уточняется, что такое происшествие будет иметь последствия для лиц, обеспечивавших охрану канцлера ФРГ.

В ведомстве федерального канцлера заявили, что «для Шольца это не было большим происшествием, а просто удивительно теплым объятием».

«Оглядываясь назад, мы ясно понимаем, что там могло произойти», - отмечают в ведомстве, заявляя также, что охрана сожалеет о произошедшем.