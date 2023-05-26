ВЦИОМ: Владимиру Путину доверяют 80% россиян Фото: REUTERS

Президенту Российской Федерации Владимиру Путину доверяют 80 процентов россиян. Такую статистику предоставил после опроса Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Также, как следует из результатов опроса, 76,5 процента жителей России всецело одобряют деятельность главы государства.

Помимо главы государства, лидерами по доверю жителей стали: Михаил Мишустин, Геннадий Зюганов и Сергей Миронов. Опрос проводится с 15 по 21 мая, а всего в нем приняли участие 1,6 тысячи человек старше 18 лет.

Уровень доверия президента страны был таким же и после предыдущего опроса ВЦИОМ.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что главной целью Владимира Путин всегда будет оставаться защита жителей Российской Федерации. Также он говорил, что уровень доверия президенту растет, поскольку люди сближаются вокруг него в такое непростое время.