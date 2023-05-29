Сезон пожаров «открыт»: как уберечь дом от огня?

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Сезон пожаров в этом году начался довольно рано. Уже в апреле сильные лесные пожары были зафиксированы сразу в нескольких регионах. К сожалению, не обошлось без жертв и серьезных повреждений.

- В Свердловской, Курганской, Тюменской областях в результате распространения огня в 25 населенных пунктах повреждены более 6000 строений, в том числе 802 жилых дома, - сообщил глава МЧС Александр Куренков во время доклада президенту России Владимиру Путину.

Так, только в поселке Сосьва Свердловской области огонь уничтожил больше сотни жилых домов. Возгорание произошло на местной лесопилке, но из-за резких порывов ветра и сухой травы огонь быстро распространился.

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Местные власти в регионах уже начали оперативное восстановление домов. И даже выделили деньги пострадавшим. Но первые выплаты получили те, кто страховал дома в «Росгосстрахе». Всего компания выплатила в трех регионах около 60 млн рублей: 32 млн — в Курганской области, 20 млн — в Свердловской, и около 6 млн — в Тюменской.

- Мы понимаем, что людям срочно требуется финансовая поддержка, чтобы найти хотя бы временное жилье и уже решать, как поступать дальше: отстраиваться заново или что-то покупать. Собственно, именно такие обязательства — обеспечить финансовую подушку безопасности на случай непредвиденных событий — мы и брали на себя во время заключения договора, и именно этого ждут от нас сегодня наши клиенты, оказавшиеся в сложной ситуации. Благодаря накопленному в нашей компании опыту реагирования на масштабные страховые события выплаты удалось осуществить в сжатые сроки, - рассказал Александр Казимов, директор департамента выплат ПАО СК «Росгосстрах».

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Выплаты могли быть и больше. Но доля собственников, застраховавших свою недвижимость, составляет лишь 10 – 15%. Да и страхующие жилье не всегда оформляют договор на полную стоимость, пытаются сэкономить.

Напомним, синоптики прогнозируют в этом году засушливое лето с температурами выше нормы. Поэтому страхование жилых домов в преддверии жарких месяцев становится более актуальным. Как советуют эксперты, всегда лучше страховать недвижимость на полную стоимость. Чтобы при страховом случае не было разочарования размером выплаты. Цена полиса, как утверждают страховщики, составляет от 0,5 до 2% от стоимости недвижимости в год — вполне доступно и к тому же несопоставимо с размером возможных потерь.