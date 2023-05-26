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НовостиПроисшествия26 мая 2023 10:56

Губернатор Кондратьев подтвердил, что причиной взрывов в Краснодаре было падение двух беспилотников

В результате взрывов повреждены здания
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Губернатор Кондратьев подтвердил, что причиной взрывов в Краснодаре было падение двух беспилотников

Губернатор Кондратьев подтвердил, что причиной взрывов в Краснодаре было падение двух беспилотников

Фото: Кадр видео

Глава администрации Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил, что причиной взрыва, который произошел утром в пятницу, 26 мая, на улице Морская в Краснодаре, стало падение двух беспилотников.

Как сообщил глава региона, в результате взрывов повреждены здания, однако не пострадала жизнеобеспечивающая инфраструктура. Он также отметил, что происшествие обошлось без жертв.

«Спасибо нашим спецслужбам за оперативные и профессиональные действия. Следственные мероприятия продолжаются», - написал Кондратьев в своем Telegram-канале, отметив, что в скорое время администрация Краснодарского края поможет восстановить повреждения, а также окажет необходимую поддержку жителям, чье жилье пострадало в результате происшествия.

Напомним, утром в пятницу, 26 мая, поступило сообщение, что взрывом неизвестного происхождения в Краснодаре были повреждены кровля и фасад одного из зданий на Морской улице.

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