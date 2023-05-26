МИД РФ не исключил участие Великобритании в планировании терактов против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел РФ знает об усилиях Великобритании по военному содействию Украине и не исключает, что Лондон участвовал в организации украинских терактов на российской территории. Об этом в пятницу, 26 мая, заявила, официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Не исключаем, что англичане участвовали в планировании, организации и сопровождении террористических атак, совершаемых киевским режимом на территории России, включая предоставление разведывательной информации», - заявила дипломат.

Захарова обратила внимание на то, что Лондон активно отправляет Киеву продукцию военного назначения, участвуя также в схемах по военной поддержке других доноров вооружений Киева, а также обучая украинских военных.

Напомним, ранее Захарова, комментируя покушение на российского писателя Захара Прилепина, заявила, что Вашингтон создал из украинского режима еще одну террористическую ячейку.

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