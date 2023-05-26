Лавров: США ошибочно считают Атлантический океан гарантией своего самосохранения

Лавров: США считают Атлантический океан гарантией своего самосохранения, они заблуждаются Фото: REUTERS

Вашингтон настраивает европейские страны против Москвы, думая, что ему это все сойдет с рук. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент появился в телеграмм-канале журналиста Павла Зарубина.

По словам Лаврова, сейчас США науськивает своих европейских сателлитов на Россию, полагая, что им все сойдет с рук.

"Соединенные Штаты сильно ошибаются, думая, что их "самосохранение" при угрозе начала третьей мировой войны обеспечено Атлантическим океаном", - добавил Лавров.

Также по словам главы МИД России, если США планируют подвести мир к черте третьей мировой войны, то они сильно ошибаются, считая что их самосохранение обеспечено Атлантическим океаном.

О том, что США находятся на пороге дефолта, а ситуация с их госдолгом — главная афера века заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, со времен Второй мировой войны Америка принимала решение повышать потолок своего госдолга боле ста раз.

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