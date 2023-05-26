МИД РФ выразил протест посольству США из-за заявления Салливана об ударах по России Фото: REUTERS

Американские дипломаты вызваны в МИД России после высказываний помощника президента США Джейка Салливана об ударах по территории РФ. Посольству США выражен решительный протест из-за слов помощника Байдена. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

В МИД подчеркнули, что заявления американских официальных лиц о том, что они не одобряют использование западного вооружения для атак территорий РФ — ложь и лицемерие, поскольку есть прямые доказательства того, что украинские боевики используют поставляемое Пентагоном оружие для своих терактов.

Также отмечается, что США пора понять, что любые формы агрессии в отношении России будут встречать решительный отпор.

Напомним, что ранее Джейк Салливан заявил, что США не против того, чтобы ВСУ атаковали американским оружием территорию Крыма. Он добавил, что в Вашингтоне считают это территорией Украины.

Ранее KP.RU писал, что в Белом доме заявили, что они дали понять Киеву свое несогласие с атаками ВСУ на территорию РФ с использованием западного оружия.

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