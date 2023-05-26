Икона "Троица" Рублева будет выставлена в храме Христа Спасителя 4 июня 2023 года Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Икону Андрея Рублева "Святая Троица" отправят в храм Христа Спасителя в Москве. Там она будет находиться на протяжении двух недель.

"Как сообщалось ранее, икона Андрея Рублева будет доставлена в Храм Христа Спасителя в Москве для участия в торжественных богослужениях и поклонения верующими на православный праздник Троицы 4 июня. Находится в храме икона будет на протяжении последующих двух недель", говорится в заявлении Минкульта, пишет РИА Новости.

Стоит отметить, икона "Троица" написана Андреем Рублевым в первой четверти XV века. В 1929 году Народный комиссариат просвещения РСФСР принял решение перенести икону в Третьяковскую галерею. Там она находилась до сих пор.

Напомним, о том, что икона "Троица" Андрея Рублева будет перемещена в кафедральный храм Христа Спасителя в Москве с соблюдением всех необходимых для ее сохранности мер сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.