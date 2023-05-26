Депутат Лебедев заявил, что поддерживает идею запрета на использование животных в цирках Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Призывы запретить в цирках использовать животных, звучат давно. Но пока вопрос не решаемый. Заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Олег Лебедев заявил, что поддержит такую инициативу.

Парламентарий выступает против того, чтобы морские млекопитающие, тигры, львы, слоны и другие представители животного мира использовались в развлекательных целях.

Депутат уверен, что решать вопрос нужно с позиции обеспечения безопасности представителей окружающей среды. А вот мнение владельцев цирков и контактных зоопарков учитывать не стоит.

- Любые инициативы, направленные на это, конечно, помогут защитить животных и будут поддержаны. Думаю, запрет своевременен, – заявил парламентарий интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Депутат уверен, что надо отказываться от использования животных в развлекательных целях. Но вводить перемены нужно последовательно.