Немцы испугались раздела Украины и призвали Россию забрать страну целиком
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Читатели немецкого издания Die Welt испугались возможного раздела Украины и призвали России забрать страну полностью. Такая реакция началась у них после того, как зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев перечислил варианты исчезновения Украины.
Один из пользователей под псевдонимом Westfälin заявил, что факт желания Польши забрать западную часть Украины вполне очевиден и пользуется большой популярностью среди населения.
— О нет, пожалуйста, нам не надо. Забирайте ее целиком, — иронично ответил пользователь Anders A. на возможное разделение Украины между странами Евросоюза.
Однако среди читателей были и те, кто считает разделение Украины и создание буферной зоны к НАТО — единственным выходом из ситуации.
Многие пользователи отмечали, что сама перспектива раздела может посеять раздор среди европейских стран и прежде всего между Германией и Россией.
Ранее KP.RU рассказывал, что пользователи Die Welt высмеяли Зеленского, после того, как он снова просил оружие во время визита в Хиросиму.
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Дмитрий Пучков: Укронацисты считают, что России должна остаться выжженная территория (подробнее)