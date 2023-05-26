Немцы испугались раздела Украины и призвали Россию забрать страну целиком Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели немецкого издания Die Welt испугались возможного раздела Украины и призвали России забрать страну полностью. Такая реакция началась у них после того, как зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев перечислил варианты исчезновения Украины.

Один из пользователей под псевдонимом Westfälin заявил, что факт желания Польши забрать западную часть Украины вполне очевиден и пользуется большой популярностью среди населения.

— О нет, пожалуйста, нам не надо. Забирайте ее целиком, — иронично ответил пользователь Anders A. на возможное разделение Украины между странами Евросоюза.

Однако среди читателей были и те, кто считает разделение Украины и создание буферной зоны к НАТО — единственным выходом из ситуации.

Многие пользователи отмечали, что сама перспектива раздела может посеять раздор среди европейских стран и прежде всего между Германией и Россией.

Ранее KP.RU рассказывал, что пользователи Die Welt высмеяли Зеленского, после того, как он снова просил оружие во время визита в Хиросиму.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Пучков: Укронацисты считают, что России должна остаться выжженная территория (подробнее)