Фермеры в Молдавии объявили протесты в режиме “нон-стоп”

Фермеры недовольны отношением правительства Молдавии к агропромышленному сектору. Фото: ТАСС

Фермеры в Молдавии объявили о протестах в режиме «нон-стоп», заявив о намерении вывести сельхозтехнику на Площадь великого национального собрания (ПВНС) в Кишиневе.

Ассоциация «Сила фермеров» направила в мэрию Кишинева запрос, в которой говорится, что акция состоится в период с 7 по 30 июня 2023 года. Как сообщается, в мероприятии планируют принять участие примерно 1000 человек, которые задействуют около 300 единиц сельхозтехники.

Как отмечается, фермеры недовольны отношением правительства Молдавии к агропромышленному сектору.

«Был подан запрос о взятии на себя публичных обязательств. Ввиду отсутствия реакции было подано заявление в мэрию. Мы видим, что ситуация ухудшается. Если ничего не изменится, 7 июня начнутся акции протеста», - заявил исполнительный директор Ассоциации «Сила фермеров» Александр Слусарь.

Напомним, в конце апреля этого года молдавские фермеры призвали правительство ввести запрет на импорт зерна с Украины, заявляя о «неизбежной катастрофе» мелких и средних фермеров, если запрет введен не будет.