Следствие арестовало еще сотни миллионов рублей на 136 счетах Блиновской и ее мужа Фото: Иван МАКЕЕВ

Следователи в рамках расследования уголовного дела в отношении Елены Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов на многомилионные суммы, арестовали еще сотни миллионов рублей на 136 счетах блогера и ее супруга.

Как пишет ТАСС со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах, обеспечительные меры были наложены на счета в свыше десяти различных банках, а сумма арестованных денег превысила сотни млн рублей в различной валюте.

В Пресненском суде Москвы подтвердили арест 136 счетов Блиновской и ее мужа.

Напомним, Елену Блиновскую обвиняют в неуплате налогов на 918,9 миллиона рублей, а также отмывании денег. Как писал сайт KP.RU, следователи арестовали сотни миллионов рублей на счетах «королевы марафонов», а также ее супруга, которому было предъявлено обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов.

Сайт KP.RU также писал, что адвокатам Блиновской не удалось обжаловать ее домашний арест. Мосгорсуд 22 мая оставил без изменения решение Пресненского районного суда об избрании обвиняемой такой меры пресечения.

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