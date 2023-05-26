Конфликт между руководством и родителями произошел в школе №1 Хабаровска

В Хабаровске случился конфликт в школе №1. Фото: Shutterstock

В Хабаровске случился конфликт в школе №1. Родители и руководство не смогли прийти к единому мнению в вопросах школьной формы. Дирекция выступила против ношения брюк, в которых одна из учениц пришла на уроки, сообщает Транссибинфо.

Все случилось, когда родители купили ребенку штаны, в которых она и пришла в учебное заведение. Директор школы сделала ученице предупреждение, сказав о недопустимости такого внешнего вида. Руководитель объяснила претензию тем, что в школе действует устав, по которому форма для девочек исключает ношение брюк. Ученицы должны приходить учиться строго в юбках или платьях.

- Закон об образовании, как и региональные типовые требования, говорят, что школа имеет право сама выбирать вид, фасон и цвет формы. То есть одежда согласовывается на совете старшеклассников, на педагогическом и управляющем советах, а также общешкольном родительском собрании, - сказала директор школы №1 Хабаровска.

Если родители захотят обжаловать закрепленные правила, им придется рассматривать этот вопрос в управлении образования. Для этого необходимо подать соответствующее заявление и ждать решения комиссии.