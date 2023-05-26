37-летний житель Удмуртии зарезал и закопал в компостной яме собутыльника

В деревне Капустино Малопургинского района Удмуртской Республики произошла кровавая драма. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В деревне Капустино Малопургинского района Удмуртской Республики произошла настоящая кровавая драма. Подробностями делится Udm-Info, ссылаясь на информацию следственного управления следственного комитета по региону.

24 мая 2023 года жительница деревни обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропавшем 35-летнем сыне. В ходе следствия стражи порядка рассмотрели все обстоятельства пропажи мужчины и возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса России (убийство).

В скором времени установили подозреваемого – 37-летнего знакомого пропавшего. По данным следствия, 30 марта 2023 года подозреваемый выпивал у себя дома с потерпевшим. В какой-то момент товарищи поссорились, подозреваемый схватился за нож и вонзил его в тело собутыльника. От полученного ранения потерпевший скончался. Мужчина испугался ответственности и закопал тело погибшего в компостной яме на своем огороде, где его и обнаружили следователи. Криминалисты отметили следы насилия на погибшем. Правоохранительные органы назначили судебно-медицинскую экспертизу и допросили свидетелей. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

Напомним, ранее в Можгинском районе произошла другая кровавая бойня – мужчина выстрелил в глаз собутыльника, задушил его, а затем попытался скормить его тело свиньям.