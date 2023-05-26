Что произошло за день 26 мая: главные новости

Президент России Владимир Путин предложил рассмотреть идею, связанную с предпринимателями Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин предложил рассмотреть идею объявить в стране пятилетие созидательного предпринимательского труда. По его словам, реализацию этого нужно наполнить конкретикой в работе, в том числе улучшить деловой и инвестиционный климат.

Китайский спецпредставитель Ли Хуэй во время своей поездки по Европе призвал добиться прекращения огня на Украине. При этом он отметил важность сохранения за Россией ее новых регионов.

Президент Сербии Александр Вучич приказал привести сербскую армию в состояние повышенной боеготовности. Поводом для такого шага стало требование Косово об изменениях автомобильных номеров с сербских на местные.

В России возобновят прием заявлений на выдачу биометрических заграничных паспортов сроком на десять лет. Это произойдет с 1 июня 2023 года.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо раскрыл подробности своего отравления в августе 2022 года. Политик рассказал, что его отравил человек из ближнего круга, поскольку того купили за "очень большие деньги". Сальдо также сообщил, что СБУ "вела охоту" на него еще до начала спецоперации.

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил признательность Китаю за взвешенную позицию по украинскому конфликту. Российский министр принял спецпредставителя КНР Ли Хуэя и подтвердил приверженность России к политико-дипломатическому решению украинского кризиса.

Писателю Захару Прилепину потребуется на восстановление не менее полугода, об этом сообщили KP.RU. 6 мая 2023 года автомобиль Прилепина взорвали украинские диверсанты, писатель выжил и получил ранения, однако его соратник и друг семьи Александр Шубин погиб.