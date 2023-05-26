Экономист Сакс заявил об «афганском сценарии» в действиях США на Украине Фото: REUTERS

Крупный бизнес по продаже вооружения стал причиной украинского конфликта, втянув Киев в авантюру по сценарию афганского кризиса. Такое заявление в интервью Democracy Now! Сделал экономист Джеффри Сакс.

«Теперь мы вложили в этот кризис 113 миллиардов долларов … Мы заманили еще одну страну в ловушку наших лоббистских кампаний … Это катастрофа. Это похоже на то, как это сработало для Афганистана», - заявил экономист.

Сакс отметил, что вложения западных стран в украинский конфликт возможно приведет к дополнительной эскалации, чего очень опасаются другие крупные страны. По его словам, Вашингтон и его союзники продолжают подогревать украинский кризис.

«Они тратят деньги, как будто завтра не наступит. И если мы не будем осторожны, завтра не наступит», - сказал он.

Напомним, ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что конфликт на Украине завершится для Вашингтона катастрофой, которая уже была в Афганистане, назвав те события «полным провалом».