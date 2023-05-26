MWM: удар «Кинжала» по Patriot на Украине показал уязвимость США в Тихом океане Фото: EAST NEWS

Уничтожение американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot в Киеве продемонстрировало, что позиции США в Тихом океане уязвимы для ракет России и Северной Кореи. Об этой пишут журналисты Military Watch Magazine (MWM), отмечая, что в этих местах расположено много таких систем противовоздушной обороны (ПВО).

Как уточняется, ракетный комплекс «Кинжал» способен подавлять новые западные средства ПВО большой дальности. В статье говорится о том, что большая часть военных баз США в тихоокеанском регионе защищают ЗРК Patriot, в то время как у Северной Кореи на вооружении есть ракеты, которые схожи по характеристикам с «Кинжалом».

«Успех системы "Кинжал" … может свидетельствовать о том, что похожие разработки Северной Кореи могут иметь жизненно важное асимметричное значение для сдерживания и противодействия США», - сказано в публикации.

Напомним, ранее MWM сообщил, что комплекс Patriot в Киеве потерял все 32 ракеты, пытаясь сбить российский «Кинжал». Как отмечалось, стоимость запуска таких ракет составила 96 млн долларов.

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