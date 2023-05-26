Невролог рассказала о продуктах, которые помогают сохранить умственную активность школьника Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чтобы укрепить память школьнику, необходимо включить в рацион продукты, которые богаты различными элементами, которые этому способствуют. Много полезных микроэлементов для работы мозга содержится в рыбе, орехах и зеленом чае. Об этом рассказывает РИАМО врач-невролог Ольга Фурман.

Эти продукты помогут улучшить настроение и придать сил, которые так необходимы школьниками и студентам в преддверии экзаменов.

Уже с 26 мая начинаются экзамены основного этапа ЕГЭ. На своем портале «Известия» рассказали, что для тех детей, которые не смогут сдать экзамены по русскому языку и математике на хорошие баллы, предусмотрены резервные даты, в которые можно будет их пересдать.

В это время родителям особенно важно правильно поддерживать своего ребенка. Специалист Борис Илюхин советует в первую очередь не нагнетать нервозность детям и стараться уделить время на совместный отдых с ребенком. Его слова привели на портале «ФАН».

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