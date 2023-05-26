В Верховной раде заявили, что Украина получила свыше 50 млрд долларов с начала спецоперации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С начала объявления специальной военной операции Киев получил от западных стран 50 миллиардов долларов финансовой помощи. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Даниил Гетманцев.

«Международная поддержка на финансирование бюджета с начала 2023 года достигла 18,4 миллиарда долларов, с начала спецоперации 50,5 миллиарда долларов», - написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Гетманцев также заявил, что 19,2 миллиарда долларов из всего объема полученных средств составляют гранты, то есть речь идет о безвозвратных финансовых поступлениях.

Напомним, 9 мая этого года Вашингтон объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи на 1,2 миллиарда долларов, уточнив, что в него войдут средства противовоздушной обороны (ПВО) и боеприпасы к ним. Накануне Politico заявил о намерении президента США Джо Байдена объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи на 375 миллионов долларов.

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