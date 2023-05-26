В ЦБ сообщили о первом крупном банке России, снявшем с баланса замороженные из-за санкций активы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заместитель председателя Банка России Ольга Полякова заявила, что один из системно-значимых банков выделил заблокированные из-за санкционных ограничений активы в отдельное юрлицо.

В прошлом года был принят закон, дающий кредитным организациям право выделить отдельное юридическое лицо, передав туда заблокированные из-за санкций активы.

«Что касается выделения заблокированных активов в отдельное юридическое лицо, есть закон… и уже есть принятое решение. Один из банков системно значимых уже прошел эту процедуру. Буквально недавно приняли такое решение, выделили активы», - рассказала зампред регулятора в ходе V Съезда Ассоциации банков России в пятницу, 26 мая.

Напомним, на прошлой неделе, 19 мая, страны «Большой семерки» договорились держать российские активы замороженными в своих юрисдикциях до тех пор, пока Москва не выплатит Киеву компенсации, заявив также о своих планах принять меры против российского финансового и промышленного секторов.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Приватизация России 2.0: почему она разорит страну и кто её проталкивает (подробнее)