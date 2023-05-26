Политолог Мартынов заявил, что Россия объединила Евразийское пространство Фото: с сайта Евразийской экономической комиссии

Одним из полюсов многополярного мира становится Евразийское пространство, а Россия находится в его центре. Такое заявление сделал в беседе с «Ридусом» директор Института новейших государств Алексей Мартынов, комментируя прошедшее заседание Высшего Евразийского экономического совета.

— Совершенно точно Евразийское пространство становится одним из полюсов многополярного мира. В проходящем сейчас процессе агонии однополярности и западоцентричности формируется новый центр, новый полюс во главе с Россией, — заявил Мартынов.

При этом он отметил, что Россия начала процесс многополярности мира еще до того, как все вокруг начали о ней говорить. Это можно назвать «провидческим даром» Владимира Путина. Позитивную динамику развития Евразийского экономического союза можно увидеть и в общих усилиях всех членов по обеспечению надежной экономики, уточнил эксперт.

А ранее KP.RU писал, что Владимир Путин заявил об успешном сотрудничестве стран в рамках ЕАЭС. Он указал на то, что у Армении, входящей в Евразийский союз, наблюдается очень высокий рост ВВП, который составляет 12,1 процента.