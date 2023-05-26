В Верховной раде призвали избавиться от «русифицированного» названия Грузии

В Верховной раде призвали изменить официальное называние Грузии на Сакартвело. Данный законопроект был опубликован на сайте украинского парламента.

«Для достижения цели законопроекта предлагается ввести использование на Украине на официальном уровне, в официальной переписке и общении, а также в средствах массовой информации официального и исторического названия Сакартвело вместо Грузии», - сказано в пояснительной записке, где уточняется, что грузинский народ будут называть картвелами.

Авторы инициатива считают, что подобная мера поможет сблизить Киев и Тбилиси, избавившись от «русифицированного» наименования Грузии.

Сакартвело является самоназванием Грузии, которое переводится как «страна картвелов» - автохтонного населения Закавказья.

Напомним, 19 мая этого в Киеве заявили о том, что «дерусифицировали» 26 объектов. Как сообщалось, в украинской столице было переименовано несколько станций метро и улиц.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Пучков: Укронацисты считают, что России должна остаться выжженная территория (подробнее)