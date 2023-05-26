Политолог Бредихин заявил, что страны ЕС готовы нарушить права Венгрии из-за ее поддержки РФ Фото: Shutterstock

Несмотря на то, что в Европе всегда говорили о дружбе и сплоченности, Евросоюз уже готов нарушить права Венгрии из-за ее поддержки России. К такому выводу пришел политолог Антон Бредихин, слова которого привели на сайте Пятого канала.

Он отметил, что в Европарламенте уже намереваются голосовать против председательства Будапешта в Евросоюзе из-за критики антироссийских санкций.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в очередной раз заявил, что Будапешт не поддержал ряд ключевых положений, которые должны войти в 11-й пакет санкций. На портале «360» привели слова дипломата о том, что некоторые из ограничений могут нанести серьезный ущерб и экономике Европы.

На фоне обостряющейся ситуации, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости соглашения безопасности между ЕС и Россией, поскольку не хочет стать частью «Соединенных Штатов Европы» и выступает за расширение национальных полномочий стран Евросоюза. Об этом рассказали на портале «ФАН».

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