Минобороны Украины заявило, что Киеву нужно 48 самолетов F-16 для выхода к границам 1991 года Фото: REUTERS

В министерстве обороны Украины рассказали, сколько им необходимо самолетов F-16, для того, чтобы якобы "вернуть страну в границы 1991 года". По данным оборонного ведомства, речь идет о 48 истребителях.

«Четыре эскадрильи F-16 (48 самолетов) - это именно то, что нам нужно», - говорится в сообщении украинского оборонного ведомства в соцсетях.

Как писал сайт KP.RU, ранее телеканал NBC сообщил, что западные союзники Украины планируют передать Киеву в рамках военной помощи американские истребители F-16. Отмечалось, что боевые самолеты Киев может получить не напрямую от США.

Позже генерал французской армии Жан-Бернар Пинатель заявил, что решение Вашингтона одобрить поставку Украине американских истребителей F-16 было попыткой отвлечь внимание от провала ВСУ в Артемовске.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал эскалацией конфликта план передачи Западом F-16 Украине. По словам Грушко, данные обстоятельства будут учтены во всех планах России. При этом, у РФ есть все средства для достижения всех поставленных целей, заявил замглавы российского МИД.

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