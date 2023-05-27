The Spectator: Решение Зеленского отложить контрнаступление встревожило украинцев Фото: REUTERS

Решение Киева отложить весеннее контрнаступление встревожило украинскую общественность, об этом написала обозреватель The Spectator Светлана Моренец.

«Задержка весеннего наступления встревожила некоторых украинцев, которым хотелось верить в рассказы о том, что конфликт закончится к лету», - говорится в публикации.

Моренец отметила, что на украинском телевидении постоянно твердят об «истощении России», а ВСУ «достаточно сделать один рывок», чтобы решить вопрос.

При этом в статье подчеркнули, что заявления киевских пропагандистов и происходящее в реальном мире различаются.

По мнению Моренец, разочаровывающий результат может подорвать желание Запада продолжать финансировать Украину.

Как писал сайт KP.RU, 14 мая сообщалось, что «контрнаступ» ВСУ стал главной темой не только в СМИ и соцсетях в Незалежной, но и в России, и на Западе.

В статье отмечалось, что контрнаступление давно уже идет, просто в условиях нынешних боевых действий невозможны ударами клиньями танковых армий.

Все стало локальнее и незримее. Небольшими группами с приданными 3-4 танками и таким же количеством БМП и БТР предпринимаются усилия группами до роты захватить опорные пункты противника, продвинуться и закрепиться до следующей волны.

Минобороны России сообщало, что ВСУ постоянно предпринимают такие попытки, но лишь очень малую часть их усилий можно назвать успешными, да и даже там, где можно такое отметить, подразделения ВСУ не закрепляются на добытых позициях, а откатываются назад после контратакующих действий наших бойцов, оставляя на поле боя сожженную и подбитую технику и десятки трупов украинских солдат, которые даже не забирают с собой при отступлении.