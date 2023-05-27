Врач дала советы, которые помогут победить тягу к сладкому Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Непреодолимое желание съесть что-нибудь сладкое, знакомо многим. Порой, справиться с ним крайне сложно, особенно, если человек сладкоежка.

Обычно люди «срываются» на сладкое, когда организму не хватает питательных веществ. Если рацион полон и разнообразен, то потребность отпадает.

Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух дала советы, как победить тягу к сладкому.

В первую очередь, нужно следить, чтобы было достаточное количество углеводов, в основном сложных – цельнозерновых продуктов, круп длительной варки. Не менее важна клетчатка - овощи и фрукты. Белковая пища позволяет долго оставаться сытым – это мясо, рыба, яйца, молочные и бобовые продукты.

Полезными жирами организм обеспечит рыба морских сортов, авокадо, растительные масла.

Если все это учтено, а сладкого все равно хочется, то не стоит себе категорически отказывать. Это приведет к срыву. Можно найти полезные варианты лакомств, например, выбрать темный шоколад, домашние десерты.

- Нередко вредными сладостями заедают стресс, вознаграждают себя за успехи, используют как утешение при неудачах или как единственный способ разнообразить скучные монотонные будни, - говорит врач «Газете.Ru».

В подобных случаях спасение нужно искать не в рационе, а менять что-то в своей жизни.

Но не стоит считать все сладости вредными. Таковыми они могут быть только для больных диабетом или другими подобными недугами. Можно обратить внимание на зефир. В этом продукте содержится глюкоза, фосфор и кальций, пишет ФАН.

часто на упаковке сладкого продукта можно встретить пометку - не содержит сахара. Вместо него используется сахарозаменитель. Но такое распространение может приводить к их бесконтрольному употреблению. Люди ошибочно полагают, что этот продукт полезен, потому что не содержит сахара. Однако на фоне приёма сахарозаменителей может нарушиться углеводный обмен, значительно увеличиться вес из-за повышенного аппетита, а также возникнуть нарушения ЖКТ, пишет RT.

Кстати, сладкоежками можно назвать 39 процентов россиян. Из них 55 процентов обычно заедают сладким стресс, пишет "Российская газета".