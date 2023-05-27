Расчеты гаубиц «Мста-Б» уничтожили опорный пункт ВСУ Фото: Министерство обороны РФ

Расчеты гаубиц «Мста-Б» при помощи осколочно-фугасных снарядов уничтожили опорный пункт ВСУ, об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На одном из направлений гаубица «Мста-Б» выпускает осколочно-фугасные снаряды, уничтожает опорный пункт противника. Работает по целям, которые выявили разведчики с помощью беспилотника», - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что огонь ведется на дальностях до 30 км на максимальном заряде.

Как писал сайт KP.RU, 13 мая российские военные уничтожили на Херсонском направлении позиции украинской артиллерии, в том числе американскую гаубицу M777.

Отмечалось, что уничтожены буксируемая гаубица M777 производства США, два миномета, гаубица Д-30, живая сила противника.

Кроме того, на Купянском направлении российские военные в ходе боевых действий уничтожили машину ЗРК «Оса».

12 мая Минобороны России сообщило об уничтожении около 900 военнослужащих и наемников ВСУ на Донецком направлении.