Корабль «Иван Хурс» атаковали морские дроны западного производства

Корабль «Иван Хурс» был атакован дронами западного производства, которые управлялись с помощью Starlink Фото: Александр ГЛУЗ

Беспилотные катера, которыми Киев пыталась атаковать корабль «Иван Хурс», были западного производства и запускались из военно-морского оперативного центра в Очакове, управляли ими с помощью Starlink, об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

«Данные аппараты запускались из военно-морского оперативного центра, открытого при участии США в Очакове еще в 2018 году», - заявил источник.

Собеседник подчеркнул, что управление ими осуществлялось с использованием вмонтированных модулей спутникового интернета Starlink, полученных Киевом от США.

Он уточнил, что целеуказание беспилотникам обеспечивали также американские средства разведки.

Как писал сайт KP.RU, 24 мая в Минобороны России сообщили о безуспешной попытке украинской армии тремя беспилотными катерами атаковать корабль «Иван Хурс» Черноморского флота РФ, который защищает газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» в Турции.

Ведомство отметило, что все катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор.

26 мая Минобороны России заявило, что разведывательный корабль «Иван Хурс» прибыл в пункт постоянного базирования в Севастополе после выполнения специальных задач в акватории Черного моря.

Отмечалось, что в Севастополе «Иван Хурс» пополнит материальные запасы, а затем вновь приступит к выполнению задач по предназначению.