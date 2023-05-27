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НовостиПолитика27 мая 2023 4:25

В российском посольстве заявили, что Москва и Минск имеют право обеспечивать свою безопасность

По словам дипломатов, безопасность будет обеспечиваться так, как государства считают нужным
Юлия ВАСИЛЬЕВА
В российском посольстве заявили, что Москва и Минск имеют право обеспечивать свою безопасность

В российском посольстве заявили, что Москва и Минск имеют право обеспечивать свою безопасность

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российское посольство в Вашингтоне ответило на высказывания американских властей по вопросу перемещения ядерного оружия России на территорию Белоруссии. Комментарий появился в Telegram-канале ведомства.

По словам российских дипломатов, США вновь обвинили Россию в "безответственности и провокациях".

"Хотели бы подчеркнуть, что речь идет о суверенном праве Москвы и Минска обеспечивать свою безопасность так, как мы считаем необходимыми в условиях развязанной Вашингтоном против нас широкомасштабной гибридной войны", - заявили в посольстве.

Кроме того, представители посольства считают, что Вашингтону, прежде чем обвинять других, стоило бы проанализировать и свои действия.

Ранее официальный представитель Кремля заявил о том, что Россия и Белоруссия находятся в окружении вражески настроенных государств, поэтому военное сотрудничество двух стран будет постоянно развиваться.