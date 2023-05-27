В российском посольстве заявили, что Москва и Минск имеют право обеспечивать свою безопасность Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российское посольство в Вашингтоне ответило на высказывания американских властей по вопросу перемещения ядерного оружия России на территорию Белоруссии. Комментарий появился в Telegram-канале ведомства.

По словам российских дипломатов, США вновь обвинили Россию в "безответственности и провокациях".

"Хотели бы подчеркнуть, что речь идет о суверенном праве Москвы и Минска обеспечивать свою безопасность так, как мы считаем необходимыми в условиях развязанной Вашингтоном против нас широкомасштабной гибридной войны", - заявили в посольстве.

Кроме того, представители посольства считают, что Вашингтону, прежде чем обвинять других, стоило бы проанализировать и свои действия.

Ранее официальный представитель Кремля заявил о том, что Россия и Белоруссия находятся в окружении вражески настроенных государств, поэтому военное сотрудничество двух стран будет постоянно развиваться.