Radio ZET: россияне продолжили путешествовать по миру, несмотря на западные санкции Фото: Иван ВИСЛОВ

Санкции стран Запада в отношении России должны были остановить туристические поездки граждан страны, однако сами россияне не перестали путешествовать, а поменяли направление для отдыха. Об этом речь шла в сюжете радиостанции Польши Radio ZET.

После начала спецоперации на Украине россияне не могут путешествовать по многим популярным европейским маршрутам. В связи с этим им пришлось поменять направления отдыха. В 2022 году российские туристы съездили в путешествие около 22,5 миллионов раз за границу по сравнению с 19,2 миллионами в 2021-м.

Среди стран, где был наибольший рост гостей из России - Турция, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы и Египет, говорится в статье.

По информации Fly4free, спустя 15 месяцев после начала спецоперации "все больше государств открывают российским путешественникам пересечение границ. Среди них есть Шри-Ланка, Марокко и Таиланд. В дальнейшем туристические направления для россиян будут открываться все больше и больше, заключает Radio ZET.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявлял о том, что страны Запада хотят и впредь усиливать антироссийские санкционные ограничения, уточнив, что в особенности будет следить, чтобы не было обхода санкций.